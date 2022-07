Ok della Regione al Biodigestore, il Pincio fa ricorso al Tar del Lazio

«L’Amministrazione Comunale ha deciso di impugnare il provvedimento relativo all’opera accessoria al biodigestore, ovvero il metanodotto funzionale all’immissione in rete del biogas estratto dal processo di digestione dei rifiuti. Il ricorso scade il 24 luglio e l’ente ha deciso di affidarsi al prof. avv. Enrico Michetti, con il quale vi è stata nei giorni scorsi una riunione per illustrare le ragioni che il Comune intende far valere in giudizio e che saranno poi elaborate dallo stimato professionista. Ciò in ossequio dei plurimi atti di indirizzo assunti dal Comune in cui è stata espressa la netta contrarietà senza se e senza ma a questo impianto, in particolare dal Consiglio comunale congiunto svoltosi a Palazzo del Pincio con la partecipazione dei Comuni di Civitavecchia, Montalto di Castro, Tarquinia, Monteromano, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella. Eppure, nonostante la sacrosanta opposizione di Comuni interessati, della ASL RM 4 e delle associazioni, il 30 giugno scorso è arrivata una Determinazione con cui la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio giudica compatibile il progetto del biodigestore in seguito a Valutazione d’Impatto Ambientale (provvedimento che viene reso a distanza di oltre quattro mesi dalla chiusura della Conferenza dei servizi): questo dà ancor di più la dimensione di una procedura anomala, abnorme e del tutto irrituale. Ragion per cui l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto le opportune azioni per contestare anche quest’ultimo provvedimento, che è il chiaro indicatore di una volontà da parte della Regione Lazio di ignorare le istanze del territorio». Così il vice sindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Civitavecchia Manuel Magliani.