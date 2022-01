Ok del consiglio comunale alla riqualificazione della Frasca. “Ricorsi permettendo”

Oltre 4 milioni di euro messi a disposizione dall'Autorità di sistema portuale, per delle vecchie prescrizioni, che permetteranno di cambiare volto ad un'area di pregio ma troppo volte trascurata e mal valorizzata

E’ arrivata ieri l’approvazione alla variante urbanistica che sblocca il progetto di riqualificazione della Frasca. Oltre 4 milioni di euro messi a disposizione dall’Autorità di sistema portuale, per delle vecchie prescrizioni, che permetteranno di cambiare volto ad un’area di pregio ma troppo volte trascurata e mal valorizzata. Il piano prevede la realizzazione di un parco archeologico, di un’area parcheggi e il recupero dei siti Cappelletto-Columnia-Torre Bertalda. Ma la delibera è passata con un emendamento, voluto dalla maggioranza, che secondo l’opposizione rischia di compromettere il futuro della riqualificazione. Il tema è quello della viabilità. “Soprattutto se le indicazioni contenute nell’emendamento di maggioranza fossero interpretate come prescrizioni”, affermano dalla minoranza. “E’ un piano di riqualificazione importante – ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco – decisamente utile per la nostra città e idoneo alle aspettative di Civitavecchia”.