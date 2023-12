Ok alle armi ai vigili urbani, ma quanti stracci che volano in maggioranza

Un si sofferto, portato a casa “di misura”, dopo il consiglio comunale che si è svolto ieri in aula Pucci. Dodici voti a favore contro dieci, e i due astenuti. Alla fine il regolamento sulla Polizia locale è stato approvato e con esso, passa anche la dotazione di pistole e taser ai vigli urbani. I quali, dopo un necessario periodo di addestramento e formazione, potranno andare a coadiuvare il lavoro di controllo svolto da Polizia e Carabinieri. Ma il voto è stato, come detto, molto sofferto, a causa delle divisioni oramai croniche in maggioranza e che riguardano un po’ tutti i partiti. Partiamo dalla Lega, che fino all’ultimo ha tenuto in bilico gli equilibri, fino al ripensamento di Pasquale Marino, che da annunciato astenuto ha deciso di votare a favore. La neo salviniana Fabiana Attig ha fatto più o meno la stessa cosa, convinta da un emendamento sul taser a “sposare” il regolamento della PL. In casa Fratelli d’Italia spaccatura a metà, Giancarlo Frascarelli e Vincenzo Palombo hanno detto subito si, mentre Emanuela Mari e Raffaele Cacciapuoti si sono astenuti. Peggio a sentirsi in Forza Italia, dove l’unico consigliere comunale azzurro, Massimo Boschini avrebbe “disobbedito” all’indicazione del coordinatore locale Roberto D’Ottavio, tra l’altro attaccandolo in un “accorato” intervento. “Dulcis in fundo” la lista Tedesco, che fra l’altro esprime il promotore della proposta, Alessandro D’Amico, ma che non è riuscita a presentarsi con la formazione al completo, vista l’assenza di Barbara La Rosa. A completare il quadro c’è il dissidente Stefano D’Angelo, ex Lega, che ha addirittura votato contro, bocciando senza se e senza ma il provvedimento. A pochi mesi di distanza dalle prossime elezioni comunali il clima sembra già rovente, all’interno della stessa coalizione.