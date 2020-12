Ok alla proroga sui dehors, scintille fra Palombo e Tedesco-Perello. Petrelli “sposa” il centrodestra

Un consiglio comunale che ha messo in evidenza almeno un paio di atti amministrativi importanti ma anche polemiche e nuovi posizionamenti. L’ assise, ancora in video conferenza ha certificato la proroga di tre mesi (fino al 31 marzo) ai commercianti per le istallazioni esterne, in attesa che venga certificato il nuovo regolamento sui dehors. Ma pure alcune variazioni di bilancio, fra cui quella su una una maggiore entrata da 171 mila euro legata alle violazioni da codice della strada. Ma si diceva del ricco piatto politico, a cominciare dal faccia a faccia tra Fratelli d’Italia, col capogruppo Vincenzo Palombo e il sindaco Ernesto Tedesco, in tandem con Daniele Perello del Gruppo misto. “Perello non ha votato il bilancio di previsione e ci accusa di essere usciti sulla votazione su Csp, è assurdo. Il sindaco si contraddice ogni 48 ore, meglio lasciar perdere”. Non sono mancate le repliche. “Palombo col suo intervento è andato fuori tema”, ha commentato il primo cittadino. “Quando quelli che oggi sono “amici” di Palombo lo attaccavano sulla questione delle mascherine io li difendevo. Non andiamo sul personale, alla città non interessa”, ha invece risposto Perello. Infine è andato in scena quello che si vociferava da tempo. Il civico (e dinamico) della minoranza Vittorio Petrelli ha votato con la maggioranza un debito fuori bilancio, strizzando di fatto l’occhio all’amministrazione di centrodestra.