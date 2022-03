Ok alla delibera “salva installazioni esterne”, il via libera in consiglio comunale

E’ passata con 18 voti favorevoli la delibera per la proroga per richiedere la conferma delle concessioni delle installazioni esterne per i locali commerciali. Ha votato a favore la maggioranza ma anche il gruppo consigliare del Pd, si sono invece astenuti i 5 stelle. In pratica gli esercenti adesso avranno tempo fino al 30 aprile per fare domanda e pagare la Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.