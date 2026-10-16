Dal consiglio comunale di ieri è arrivato l’ok sui sui piani integrati (ritirati nel 2019), un provvedimento illustrato dall’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Cangani: “Andiamo a trasformare una area attualmente per destinazione ad uso pubblico per servizi generali, a, nello specifico, 63 mila metri cubi di turistico-ricettiva, 13 mila per residenziale privata, 14 mila metri cubi per commerciale, con cessione di aree per la realizzazione di opere pubbliche per 1958 metri quadri per un edificio e uno sovrastante da 1756 per la nuova sede della Polizia Locale. Un provvedimento, nel quale il nuovo asse stradale è fondamentale, attraverso una interconnessione con la viabilità esistente. Le proposte di piani integrati del 2019 differiscono in modo significativo con il contesto attuale: solo per fare un esempio, 7 anni fa solo per la destinazione residenziale si contavano 80 mila metri cubi”.