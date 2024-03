Oggi l’ultimo saluto al professor Franco Ceccotti

Si terranno questo pomeriggio alle ore 15 i funerali del professore Franco Ceccotti, deceduto due giorni fa a causa di un malore improvviso a 79 anni. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Gordiano. Ieri intanto sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per una persona molto apprezzata in città. Molti messaggi anche per la sua famiglia, a cominciare dalla moglie Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv.