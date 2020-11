Oggi l’ultimo saluto a Matteo Rossi. Funerali alla Chiesa dei Cappuccini

I funerali di Matteo Rossi, il centauro che ha perso la vita domenica sera in un incidente stradale ci saranno oggi alle 14,30 nella Chiesa dei Cappuccini. Solo 50 le persone che potranno stare dentro, gli altri fuori nel piazzale, restrizioni legate all’emergenza covid. Intanto sull’incidente di Bagnoregio, dove purtroppo ieri ha perso la vita anche la compagna Hazel Desimone, la Procura di Viterbo ha aperto un’indagine. La conducente della Fiat panda che ha investito le moto è stata indagata per omicidio colposo. Le ipotesi a quanto pare sarebbero due: un sorpasso imprudente o l’utilizzo sconsiderato del cellulare. Matteo e Hazel erano due persone particolarmente stimate in città, ragazzi considerati tranquilli e buoni, che andavano d’accordo con tutti. Amanti delle moto e dei cani. Una tragica gita li ha portati via troppo presto.