Oggi l’annuncio di Grasso candidato sindaco di FdI. E ora che fine farà Tedesco?

Questa mattina alle ore 11 è in programma una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia. Tema all’ordine del giorno le elezioni comunali e la candidatura a sindaco di Massimiliano Grasso. Dopo un tormentone degno di una soap opera sudamericana, fatto di tradimenti, dissidi e riappacificazioni miracolose, arriverà la fumata bianca. Già, ma che ne sarà dell’attuale sindaco Ernesto Tedesco? Letteralmente giubilato nonostante si avvii a terminare il mandato pieno, con scadenza a giugno prossimo. La Lega gli volterà le spalle come hanno fatto gli alleati di Fratelli d’Italia? O magari arriverà una sorta di “buon’uscita politica” per l’avvocato penalista? Oggi se ne saprà di più.