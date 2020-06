Oggi la manifestazione pro raccolta rifiuti porta a porta

Si terrà a partire dalle 15,30 la manifestazione di associazioni, partiti e liberi cittadini a difesa della raccolta porta a porta nel Comune di Civitavecchia. Con una delibera approvata dalla Giunta Tedesco nei mesi scorsi l’amministrazione ha dato un indirizzo politico abbastanza chiaro alla Csp: passare entro luglio dell’anno in corso alla raccolta stradale in zona 2, abbandonando il porta a porta. Una decisione che ha scatenato una serie di reazioni e polemiche, fino all’organizzazione di una manifestazione di protesta davanti a Palazzo del Pincio. Va ricordato che il centrodestra aveva comunque previsto nel suo programma elettorale una modifica sostanziale nelle dinamiche di raccolta rifiuti, non escludendo affatto il passaggio alla stradale.