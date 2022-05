Oggi il vice ministro alle Infrastrutture Morelli in visita al Pincio e al Porto

Appuntamento significativo sotto il profilo istituzionale a Civitavecchia. Arriva oggi in visita Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Alle ore 9.30 Morelli sarà presso la sede Comunale, dove incontrerà il sindaco Ernesto Tedesco. Si recherà poi alle 10.30 alla Direzione Marittima del porto ed alle 11.30 in Autorità di sistema portuale (seguirà punto stampa). Nel pomeriggio di nuovo in Comune, dove si terrà un incontro con gli assessori della giunta Tedesco e i consiglieri comunali. “Si tratta di un momento di grande spessore, che attesta la vicinanza degli uomini di governo della Lega alla città di Civitavecchia”, ha commentato Antonio Giammusso, Responsabile Politiche portuali Lega per la regione Lazio.