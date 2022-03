Oggi giornata nazionale in memoria delle vittime del covid. Il messaggio del San Paolo

Oggi ricorre la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Condividiamo questo messaggio giunto dall’Ospedale San Paolo: “Nella nostra memoria vive ogni volto, ogni pensiero, ogni racconto vissuto dietro la barriera di una tuta e una visiera. Le voci concitate al telefono di chi in quel momento avrebbe voluto esserci, ma non poteva, e aveva nelle nostre parole l’unico conforto. Ne abbiamo applauditi tanti mentre varcavano la soglia del reparto con la guarigione. Ma resta nel nostro cuore chi non c’è più. Quando il respiro si faceva sempre più corto e le nostre mani e i nostri volti dietro la visiera dovevano confortare e sostituirsi agli affetti più cari. Grazie alla scienza, all’arrivo dei vaccini e delle nuove cure lo scenario è rapidamente cambiato sottraendoci alla morsa del virus.