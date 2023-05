Oggi è l’80esimo anniversario del primo bombardamento alleato sulla città

Prima l’appuntamento a Largo dei Caduti in via Mazzini, poi a via Trieste nel “luogo della memoria”. Sono i due passaggi della mattina organizzati dall’Anpi Civitavecchia per celebrare l’80esimo anniversario del primo bombardamento sulla città, era il 1943, durante la seconda guerra mondiale. “La distruzione della città – ricorda l’associazione dei partigiani – fu la conseguenza fu la conseguenza della guerra di aggressione provocata dal regime fascista e dal suo alleato nazista”. Primo appuntamento alle 11 a Largo dei Caduti, poi alle 12 a via Trieste.