Oggi consiglio comunale sul bilancio e manifestazione Usb su Csp

Due avvenimenti in contemporanea. Sono quelli che si terranno oggi pomeriggio dentro e davanti al Comune di Civitavecchia. Innanzitutto il consiglio comunale, convocato per le ore 13,30. All’ordine del giorno solo un tema, ma fondamentale. Il bilancio del Pincio con in discussione il rendiconto del 2019, l’esercizio figlio di una gestione “mista”, ovvero sia caratterizzata dall’ultima gestione 5 stelle e dai primi mesi di quella di centrodestra. Ma oggi si parlerà inevitabilmente anche di Csp, argomento legato a doppia mandata al bilancio del Comune, soprattutto per la manifestazione dell’Usb, alle ore 16, sotto il Comune, “per la difesa e lo sviluppo di CSP quale patrimonio della collettività locale”, così dichiara la sigla sindacale.