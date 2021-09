Oggi consiglio comunale, in discussione i debiti fuori bilancio e il regolamento per la mensa scolastica

Occasione dunque per tornare a parlare delle tematiche di natura strettamente economica che riguardano il Pincio e il futuro delle casse comunali. Da pesare, come sempre da quando i numeri sono "ballerini" anche la tenuta della maggioranza di centrodestra

Si terrà nel pomeriggio, a partire dalle 14 un nuovo consiglio comunale in aula Renato Pucci. All’ordine del giorno una serie di debiti fuori bilancio da riconoscere per l’amministrazione comunale, oltre ad una variazione che andrà a modificare il bilancio di previsione del prossimo triennio. Occasione dunque per tornare a parlare delle tematiche di natura strettamente economica che riguardano il Pincio e il futuro delle casse comunali. Da pesare, come sempre da quando i numeri sono “ballerini” anche la tenuta della maggioranza di centrodestra. Fra le mozioni in calendario quella sull’istituto della cittadinanza onoraria alla Senatrice della Repubblica Liliana Segre.