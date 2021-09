Oggi consiglio comunale aperto sul Mercato. Focus sui parcheggi a pagamento

Oggi nuovo appuntamento con il consiglio comunale di Civitavecchia. Seduta aperta a partire dalle ore 16 in aula Pucci. Tema all’ordine del giorno il futuro del Mercato di Piazza Regina Margherita. Al centro del dibattito anche le recenti nuove istallazioni di parcheggi a pagamento in quell’area. “Sarà importante occasione di confronto, anche con i cittadini”, fa sapere l’amministrazione. Dall’opposizione però verrà chiesto di rimodulare le tariffe, prevedendo nuovamente il parcheggio gratuito dalle 16 alle 20 presso la Trincea ferroviaria lato mercato, di assicurare un equilibrio tra parcheggi gratuiti e a pagamento blu, ripristinando tutte le aree di sosta libera e gratuite precedenti. Infine di prevedere permessi per le zone con sosta a pagamento per i residenti. Si potrà intervenire facendo richiesta presso l’Ufficio “supporto agli organi istituzionali e contratti”. In aula si raccomanda l’utilizzo della mascherina.