Oggi consiglio comunale aperto sul Biodigestore, la parola alla città e alla politica

Si torna in aula Pucci, al Comune di Civitavecchia, per ribadire il no al progetto presentato da Ambyenta Lazio e approvato in conferenza dei servizi della Regione, nonostante i pareri contrari di Pincio, Asl e Sovrintendenza