Oggi alle 14 l’ultimo saluto a Giordano Sacchetti, in via Sanzio le “dediche” degli amici

I funerali si terranno presso la Chiesa Evangelica di via dei Bastioni

Si terranno oggi alle ore 14 alla Chiesa Evangelica di via Bastioni i funerali di Giordano Sacchetti, lo studente di 17 anni morto in un incidente stradale giovedì scorso, all’uscita da scuola. Il giovane è deceduto a seguito di un incidente mentre era con la sua moto, su via Raffaele Sanzio. Proprio sulla strada “campeggiano” le dediche realizzate dagli amici e compagni di classe all’istituto Marconi. Presenti anche degli omaggi della comunità dei bikers.