“Gli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione svolgono un ruolo essenziale nell’inclusione scolastica, ma troppo spesso subiscono riduzioni della retribuzione quando l’alunno è assente e restano senza garanzie durante le sospensioni delle lezioni. Servono tutele per chi lavora e continuità per gli studenti”.

Lo dichiara Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale del Lazio, che ha presentato una mozione sul tema.

“Chiediamo un tavolo regionale con enti locali, gestori, sindacati e associazioni delle famiglie, una ricognizione delle condizioni contrattuali e risorse per garantire interventi educativi, domiciliari e ricreativi anche durante le pause scolastiche”, prosegue Tidei.

“Il quadro nazionale resta incompleto, sia nell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia nel riconoscimento professionale degli OEPAC. Il Governo deve accelerare e la Regione Lazio deve fare la propria parte con risorse e strumenti concreti. Lavoratori e famiglie non possono continuare ad aspettare”, conclude Marietta Tidei.