“Ocean Viking fermata in porto dalle autorità italiane”

“Dopo un’ispezione a bordo durata 7 ore a Civitavecchia nella giornata di ieri, la OceanViking è stata fermata dalle autorità italiane. “SOS MEDITERRANEE” sta lavorando con tutte le parti coinvolte per revocare la detenzione il prima possibile”. Il messaggio è riportato sulla pagina Facebook della SOS Mediterranee, per annunciato il fermo amministrativo della ong. “Dal 2016 la nostra missione è salvare vite umane nel Mediterraneo, dove le tragedie non si fermano. Per questo stiamo facendo di tutto per tornare in mare al più presto”. Dall’imbarcazione sono scesi 57 migranti, fra cui 18 minori.