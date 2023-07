Ocean Viking al porto, sbarcate 57 persone fra cui 18 minori non accompagnati

Se dovrà fare carico, momentaneamente, il Comune di Civitavecchia, trovando degli alloggi in strutture locali. Si tratta della quinta imbarcazione ong dall'inizio del 2023

E’ arrivata stamattina come annunciato la Ocean Viking, la ong approdata al porto di Civitavecchia. Sono sbarcate 57 persone, fra i quali 18 minori non accompagnati, di chi si dovrà fare carico, momentaneamente, il Comune di Civitavecchia, trovando degli alloggi in strutture locali. Si tratta della quinta imbarcazione ong dall’inizio del 2023.