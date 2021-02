Obiettivo “CiViterbo”, incontro Tedesco-Arena al Pincio. Fra i temi infrastrutture, turismo e servizi

Infrastrutture, turismo, servizi: sono i maggiori tra i temi sviluppati questa mattina a Palazzo del Pincio durante un incontro tra i vertici dei comuni di Viterbo e Civitavecchia. Nell’occasione il sindaco Ernesto Tedesco, affiancato dal Vicesindaco Manuel Magliani, dal Presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e dall’Assessore a Commercio e Turismo Emanuela Di Paolo, ha ricevuto il primo cittadino di Viterbo Giovanni Maria Arena e l’Assessore Marco De Carolis. Il confronto ha permesso di approfondire le tematiche di collaborazione istituzionale tra i rispettivi territori, anche nel solco delle valutazioni di Civitavecchia circa l’uscita da città Metropolitana. Un aspetto che sarà affrontato insieme è senz’altro quella del completamento della Civitavecchia-Orte: l’idea è quella di recarsi al più presto a colloquio con il commissario per l’opera, coinvolgendo logicamente anche i rappresentanti delle Amministrazioni comunali interessate dal progetto, per essere aggiornati. Altro tema sul tappeto quello del turismo. L’attenzione dei presenti si è puntata in particolare sia sui flussi crocieristici che su quelli di un turismo di prossimità: al vaglio possibili iniziative comuni da assumere a breve e media scadenza per ampliare il potenziale bacino d’utenza del territorio dell’Etruria nel suo complesso, promuovendone adeguatamente le attrazioni con azioni di marketing territoriale. Infine, è stato introdotto anche l’argomento dei servizi pubblici, con l’impegno a verificare la possibilità di integrare progetti: verosimili fronti di sviluppo potrebbero essere individuati, in prossimi incontri.