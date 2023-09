Nuovo Tpl, Tedesco: “Dal 2 ottobre una nuova fase sperimentale gratuita per tutti gli utenti”

“Abbiamo avuto modo di ascoltare ogni istanza, richiesta e suggerimento da parte dei cittadini così da calibrare il nuovo servizio e renderlo ancora più efficiente e adatto a tutti. Dal 2 ottobre subentrerà una nuova fase sperimentale sempre gratuita per tutti gli utenti, della durata di una settimana, con le modifiche apportate. Dal 9 compariranno infine le nuove paline informative con orari e percorsi definitivi. Concludo mettendo in chiaro alcuni aspetti che possono essere sfuggiti: per arrivare al mercato possono essere utilizzate tutte le linee del TPL tra piazza Vittorio Emanuele, Via Roma e Corso Centocelle. È possibile richiedere il rimborso dei titoli emessi prima della comunicazione dei periodi di prova. I biglietti avranno una validità di 90 minuti per cui, nel caso si dovessero prendere delle coincidenze, non sarà necessario acquistare nuovi titoli di viaggio. Un trasporto pubblico locale più moderno e funzionale sta finalmente vedendo la luce. Approfittiamone, è per tutti”, lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco in riferimento alle novità del Tpl.