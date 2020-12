Nuovo scossone Agraria, si dimettono in cinque: Pepe, Tiranti, Godani, Borgi e Passerini

Nuove turbolenze all’Agraria di Civitavecchia, nella giornata di ieri è arrivata una comunicazione alle testate giornalistiche locali nella quale si annunciano le dimissioni di ben cinque consiglieri, Pepe, Tiranti, Godani, Borgi e Passerini. Nel file pdf che alleghiamo è riportata la mail pec con tutte le motivazioni che hanno determinato tale decisione.

Le reazioni. Intanto ci sono le prime reazioni, come quella del capogruppo del Movimento 5 stelle Daniela Lucernoni. “Già sembra uno scherzo che un ente che dovrebbe gestire i beni collettivi della comunità sia diventato di natura privatistica, ma non è spiegabile che nonostante l’Università Agraria di Civitavecchia doveva andare ad elezioni già dallo scorso anno, nonostante la marea di ricorsi intentati anche da enti pubblici come il comune oltre alle migliaia di cittadini che di fatto non possono disporre delle loro proprietà private, continui a fare il bello e cattivo tempo senza che un ente superiore intervenga, faccia un commissariamento, non lo so…batta un colpo. Oggi si dimettono 5 consiglieri, 5 consiglieri non 1, denunciando pubblicamente un uso distorto dell’ente. C’è un nome e un cognome da dover andare a cercare e denunciare alla procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio? Mai visto qualcosa di così paradossale”.