Nuovo polo termale, in arrivo un progetto da 7 milioni di euro a Casale dei Bagni

A Civitavecchia, nell’area di Casale dei Bagni potrebbe sorgere fra non molto un polo termale da 7 milioni di euro. Il progetto è stato presentato dal gruppo Sensi, quello proprietario delle Terme dei Papi di Viterbo. Che proprio sulla particella di Casale dei Bagni, terreno di proprietà dei Sensi, intende realizzare un piano di sviluppo importante. Chiesta la concessione per l’utilizzo dell’acqua, trovata dopo gli scavi, ora la palla passerebbe al Comune, che deve stabilire in giunta e in consiglio comunale, la richiesta del proponente.