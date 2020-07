Nuovo incidente sulla Braccianese Claudia, due le auto coinvolte

Alle ore 10.30 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il km 18.400 di via Braccianese Claudia per un incidente stradale. Due le autovetture coinvolte. I VVF giunti sul posto, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ai conducenti delle auto (uniche persone a bordo e apparentemente non in gravi condizioni) di nazionalità italiana, in attesa del personale sanitario 118 poco dopo giunto sul posto. Hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area. Un’ora circa la durata dell’intervento. Sul posto sono intervenuti: due ambulanze, una automedica, la polizia locale di Anguillara e i Carabinieri di Bracciano per i rilievi del caso.