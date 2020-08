Nuovo incendio a Pantano, il fuoco ha lambito la linea ferroviaria

I VVF hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi ai campi adiacenti e messo in sicurezza l’area. L’intervento ha avuto termine alle 2 di notte, ma fortunatamente non c'è stato nessun ferito

Ancora tour de force per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che alle ore 22 circa di ieri sono intervenuti presso la Località Pantano, nel comune di Tarquinia, a causa di un nuovo incendio di sterpaglie. La zona è quella situata fra la Litoranea e l’autostrada (un km circa dopo aver imboccato la Litoranea direzione Tarquinia). Il fuoco ha lambito la linea ferroviaria. I VVF hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi ai campi adiacenti e messo in sicurezza l’area. L’intervento ha avuto termine alle 2 di notte, ma fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Sul posto anche due moduli della Protezione Civile.