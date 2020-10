Nuovo Dpcm, ecco cosa cambia per ristoranti, bar, scuola e sport

Le attività di ristorazione saranno consentite dalle 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. La scuola continuerà in presenza. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni dell'attività dilettantistica di base. Ok invece all'attività in forma individuale. Palestre in sospeso