Nuovo dirigente per sei mesi, M5Stelle: “Laurea in giurisprudenza o in architettura/ingegneria uguali sono”

“Come precedentemente annunciato, è stato pubblicato il bando per la selezione di un Dirigente, in conformità all’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Questa figura sarà responsabile del settore strategico per lo sviluppo e la rigenerazione urbana, che include demanio, edilizia pubblica e privata, decoro urbano, valorizzazione del Patrimonio comunale e rapporti con le Ferrovie. Si richiede esperienza e formazione specifica su tali tematiche, con particolare attenzione agli aspetti normativi e giuridici. Dall’introduzione dell’avviso interno emerge l’indicazione implicita di preferire un funzionario interno, anche se privo di competenze specifiche, ma magari con una laurea in giurisprudenza. Si evidenzia che la laurea in giurisprudenza è equiparata a una laurea in architettura o ingegneria, un fatto che potrebbe sembrare trascurabile a chi non è esperto nel settore, ma che costituisce un’anomalia nel contesto di un settore tecnico che si occuperà di questioni delicate come la rigenerazione urbana. Inoltre, è importante notare che la selezione attraverso bando poteva essere evitata, poiché è ancora valida la graduatoria derivante dall’ultimo processo di selezione per un dirigente per lo stesso servizio. Un tale, illogico, spreco di tempo e risorse non può che generare risposte irrazionali e di difficile comprensione per i cittadini che desiderano un’amministrazione dedicata al bene comune e non a logiche spartitorie. Questa situazione potrebbe sembrare una critica dell’opposizione, ma è importante notare che dietro questa azione potrebbero celarsi insidie, soprattutto riguardo alla rigenerazione urbana. In sede di commissione urbanistica, la versione semplificata dell’assessore competente è stata sottoposta a un ridimensionamento da parte dei tecnici, i quali hanno evidenziato che l’approvazione di questa delibera non consentirebbe incondizionatamente la chiusura di verande o il cambio di destinazione d’uso, contrariamente a quanto affermato dall’assessore. È evidente che questa presa di posizione degli uffici non ha ricevuto approvazione, e si sta tentando di inserire un dirigente ‘YesMan/YesWoman’ per interpretare le volontà dell’assessore. Ora che la situazione è chiara, noi del Movimento 5 Stelle monitoreremo attentamente ogni atto proveniente da tale servizio, per evitare che strumenti di riqualifica urbana siano distorti per fini elettorali”. Gruppo Consiliare M5S Civitavecchia.