Sono 84 le manifestazioni di interesse arrivate al Comune per la copertura di un posto da dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato. L’amministrazione ha scelto di utilizzare una graduatoria concorsuale già esistente, relativa a un concorso pubblico del Comune di Rieti, evitando così di bandire una nuova selezione.

Conclusa l’istruttoria del Segretariato generale, la determinazione dispone lo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di collocazione dei candidati. Sarà convocato chi risulterà in posizione utile per la stipula del contratto, subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati e all’acquisizione della documentazione prevista.

L’assunzione era già prevista nel PIAO 2026-2028, che ne attesta la compatibilità con la capacità assunzionale dell’ente e con i vincoli di finanza pubblica.