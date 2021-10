Nuovo consiglio comunale, maggioranza alla prova dei numeri. Lega ancora sull’Aventino?

Da capire se anche a questo giro i leghisti marcheranno visita in polemica con Forza Italia e il "gruppo Mecozzi"

Si terrà oggi una nuova seduta del consiglio comunale a Civitavecchia. Si porteranno in aula gli ordini del giorno della scorsa assise, quella chiusa per mancanza del numero legale. Dunque debiti fuori bilancio e variazione all’esercizio finanziario, con l’ok ad un contributo regionale da circa 1 milione di euro. Ma all’attenzione ci sono anche gli equilibri politici. Da capire se anche a questo giro i leghisti marcheranno visita in polemica con Forza Italia e il “gruppo Mecozzi”.