Nuovo consiglio comunale, focus su equilibri in maggioranza e armi alla Polizia locale

Si terrà domani, 14 dicembre, dalle ore 8,30 un nuovo consiglio comunale. Fra gli ordini del giorni quello sul regolamento per la Polizia locale che approva, per l’ennesima volta, in assise dopo i numerosi rinvii dei mesi scorsi. Da capire se stavolta ci saranno i numeri per approvare la proposta, che comporterebbe l’armamento dei vigili urbani. Poi occhio agli equilibri di maggioranza, dopo lo strappo della Lista Tedesco e l’orizzonte sempre più vicino del voto comunale. La riunione fra i coordinatori dei tre partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, non è stata presa benissimo da Mecozzi&company.