Nuovo collegamento tra il Santa Severa e il Castello

E’ stato approvato dalla giunta municipale di Santa Marinella lo studio di fattibilità della nuova strada di collegamento tra il castello di Santa Severa e via della Monacella, ovvero il centro urbano dove sono ubicate tutte le principali attività commerciali, nonché l’ufficio postale della frazione turistica. Un progetto molto atteso ma anche un importante intervento sul fronte della viabilità della nota località di villeggiatura che rappresenterà nell’immediato futuro, un vero valore aggiunto per Santa Severa. Sarà creato un vero e proprio percorso interno che renderà più facile raggiungere il maniero che, dalla sua riapertura al pubblico , è sempre più anche fulcro di tutte le iniziative culturali e le rassegne di spettacoli ed eventi estivi. Non sarà una strada ricoperta di asfalto, ma sarà realizzata con una tecnica che la renderà percorribile a tutti i veicoli a motore. Infatti, al fine di avere un rispetto topico del territorio, in considerazione che si tratta , in parte anche di zone vincolate si è ideato l’utilizzo di materiale meno impattante rispetto all’asfalto. Anche in questo caso i vantaggi saranno notevoli e non solo sul fronte della circolazione stradale, anche se potrà evitare agli automobilisti di percorrere la via Aurelia per raggiungere il castello. I numerosi visitatori di questo bene monumentale, infatti, potranno raggiungere agevolmente le zone commerciali e il lungomare Pyrgi di Santa Severa e a beneficiarne saranno, senza dubbio, tutte le attività di ristorazione, balneari e i negozi. Sono convinto che anche questa opera sarà in grado di dare delle risposte concrete alle esigenze della popolazione residente nella frazione ma anche e soprattutto dei turisti andando a risolvere anche altre problematiche sul fronte del traffico, sempre molto intenso durante il periodo estivo. Ma la cosa più importante è che, finalmente il Castello non sarà più un bene monumentale distinto e distante dalla cittadina balneare. perchè tutti i visitatori del borgo medievale saranno invogliati a percorrere questa nuova strada e a raggiungere in pochi muniti il centro di Santa Severa a tutto vantaggio delle imprese locali Tutto ciò conferma anche la nostra massima attenzione rivolta negli ultimi anni allo sviluppo anche economico turistico di Santa Severa. Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei