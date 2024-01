Nuovo acquisto per la Ste.Mar.90, arriva il playmaker Stefano Scarpone

New entry per la Ste.Mar.90. Nel roster della prima squadra della società è infatti, arrivato Stefano Scarpone. Abruzzese non ancora ventenne, affiancherà capitan Campogiani nel ruolo di playmaker. Nonostante la giovanissima età, Scarpone ha già alle sue spalle importanti esperienze come la militanza in serie B, nella stagione 2021/2022, con il Giulia Basket Giulianova, mentre ha iniziato la stagione corrente in B Interregionale in forza al Roseto Basket, società dalla quale arriva in prestito. “Ho scelto Civitavecchia perché, dal punto di vista personale, penso che sia il posto giusto per il prosieguo di questa stagione sportiva. Per questo, il mio auspicio è quello di riuscire a raggiungere, insieme a tutti i miei nuovi compagni di squadra, gli obiettivi che la società si è prefissata. Ci tengo a inviare un saluto a tutti i tifosi rossoneri che aspetto numerosi al palazzetto: Forza Civitavecchia!”. Così commenta l’arrivo del playmaker abruzzese il coach Gabriele LaRosa: “Stefano si è da subito messo a disposizione del gruppo, è giovane ma ha comunque esperienza nei campionati senior. Sono convinto che saprà darci quel plus in più in uno slot molto importante. Ci vediamo sabato al PalaRiccucci!” La società ringrazia l’Agenzia “Players Group” per la collaborazione e la grande professionalità.