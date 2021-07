Nuovi riposizionamenti e orizzonti di rimpasto al Pincio. Il fattore Lega-FdI

In maggioranza Roberta Morbidelli, ex Fratelli d'Italia oggi al Gruppo misto sarebbe in procinto di andare a rimpinguare il gruppo della Lista Tedesco, composto già da Mirko Mecozzi e Barbara La Rosa. Mentre per quello che riguarda la Giunta le voci si rincorrono su due possibili uscite di scena, quelle dell'assessore al bilancio Norberta Pietroni e del commercio Emanuela Di Paolo

Torna ad essere dinamica la maggioranza di centrodestra dopo un periodo di tregua apparente. Si registrano infatti nuovi riposizionamenti e indiscrezioni su altri rimpasti a stretto giro di tempo. In maggioranza Roberta Morbidelli, ex Fratelli d’Italia oggi al Gruppo misto passa a rimpinguare il gruppo della Lista Tedesco, composto già da Mirko Mecozzi e Barbara La Rosa. Mentre per quello che riguarda la Giunta le voci si rincorrono su due possibili uscite di scena, quelle dell’assessore al bilancio Norberta Pietroni e del commercio Emanuela Di Paolo. Fra le quote rosa in lizza per entrare Simona Galizia, il suo sarebbe un ritorno, e Roberta Denaro. Occhio poi al nuovo fronte Lega-Fratelli d’Italia, due partiti che a livello locale hanno ricucito i rapporti dopo un periodo di crisi. Ok i gruppi consigliari, anche se il sindaco Ernesto Tedesco, riferimento numero uno del Carroccio, non avrebbe ancora digerito il pranzo in cui non era presente. Il tutto in attesa della nomina del nuovo direttore generale di Civitavecchia Servizi Pubblici.

L’ufficialità. “La “LISTA TEDESCO saluta con piacere e soddisfazione l’accordo raggiunto con la consigliera comunale di maggioranza Roberta Morbidelli. D’oggi in poi si utilizzerà un tavolo comune di confronto, valutazione e sintesi. Tutti gli atti politici ed amministrativi saranno sviluppati, approfonditi e vagliati congiuntamente. Questo nuovo assetto organizzativo, risultato finale di una collaborazione attiva da qualche mese, saprà indiscutibilmente rinnovare l’impulso propulsivo dell’amministrazione comunale e del suo sindaco Ernesto Tedesco”.