Nuovi parchimetri per la sosta in città: riduzioni per i residenti. Ecco i beneficiari

Sono state ultimate le procedure di messa in rete dei parcometri ubicati in Via Giuseppe Mazzini e Piazza XXIV Maggio. “La tariffazione consente una maggiore rotazione della sosta, permettendo una maggiore e facile accessibilità ai servizi della città – si legge nella nota di Csp -. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale sono stati concordati sconti per i residenti”.

Le categorie. Sono due le categorie di veicoli che hanno l’esenzione, altrettante quelle per cui è prevista un’agevolazione. Per quello che riguarda i veicoli esentati sono quelli di donne in stato di gravidanza e auto elettriche. Potranno invece sostare gratuitamente, per la prima ora di sosta, in tutti i parcheggi blu a pagamento su strada le autovetture ibride e quelle a servizio dei disabili muniti dei relativi contrassegni