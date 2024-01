Nuovi open day in arrivo, a Civitavecchia appuntamento domenica a piazza Verdi

Sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid

Sabato 6 e domenica 7 gennaio sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid. Tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa.

Di seguito i centri vaccinali che garantiranno il servizio nelle date del 6 e 7 gennaio:

· Asl Roma 1: centro di via Jacobini, dalle 8 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

· Asl Roma 2: Casa della salute Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri,

dalle 8.30 alle 17.30 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

· Asl Roma 3: Ostia, Casa della Salute del Lungomare Toscanelli, dalle 8 alle 14 di sabato 6 gennaio; Centro vaccinale di via Portuense 571, dalle 8 alle 14 di domenica 7 gennaio;

· Asl Roma 4: Civitavecchia, piazza Verdi, dalle 9 alle 18 di domenica 7 gennaio;

· Asl Roma 5: Guidonia, Distretto sanitario di via dei Castagni, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio; Colleferro, Distretto sanitario di via degli Esplosivi, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

· Asl Roma 6: Genzano, Polo Ospedaliero, dalle 8 alle 14 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

· Asl Frosinone: Frosinone, Centro vaccinale di via A. Fabi, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio; Anagni, Centro vaccinale, dalle ore 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio; Pontecorvo, Centro vaccinale, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

· Asl Latina: Ospedale S. M. Goretti, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

· Asl Rieti: Rieti, Distretto 1, Centro vaccinale via delle Ortensie, dalle 9 alle 18 di sabato 6 gennaio; Poggio Mirteto, Distretto 2, via Finocchieto, dalle 9 alle 18 di domenica 7 gennaio;

· Asl Viterbo: Viterbo, Cittadella della Salute, via Enrico Fermi 15, dalle 9 alle 17 di domenica 7 gennaio;

· INMI L. Spallanzani: via Portuense 292, dalle 8.30 alle 14.30 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

· Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO: via Fermo Ognibene 23, dalle 8 alle 20 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

· Policlinico Umberto I: dalle 8 alle 18 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

· Policlinico Tor Vergata: dalle 8 alle 14 di domenica 7 gennaio;

· San Camillo Forlanini: dalle 8 alle 20 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Per ulteriori informazioni sul calendario degli appuntamenti, in costante aggiornamento, si consiglia di consultare il sito salutelazio.it e quello delle Aziende sanitarie di appartenenza.

I prossimi open day sono in programma per il 20 e 21 gennaio 2024.