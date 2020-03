Nuovi Coronavirus, uno a Civitavecchia, tre a Cerveteri, uno a Cerenova, 2 alla Rsa

Si specifica inoltre che è da aggiungere il caso positivo di Manziana non ancora annoverato perché la Asl è in attesa del referto da un ospedale della capitale, ma dato comunque per certo

Ecco dove sono risultati positivi i nuovi casi al coronavirus di oggi, sabato 14 di marzo. Uno a Cerenova, 3 persone a Cerveteri, una persona a Civitavecchia, 2 persone anziane provenienti dalla Rsa di Civitavecchia. Si specifica inoltre che è da aggiungere il caso positivo di Manziana non ancora annoverato perché la Asl è in attesa del referto da un ospedale della capitale, ma dato comunque per certo. I casi guariti sono stati riscontrati tra quelli dichiarati il 12 marzo, ovvero un non residente e il caso di Bracciano. Lo fa sapere la Asl Roma4.