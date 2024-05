“Nuove rotonde crescono a pochi giorni dal voto senza avvertire le aziende”

"Non discutiamo la motivazione, che è senza dubbio sensata. Ma troviamo inopportuna la totale mancanza di informazione e coinvolgimento preventivo delle aziende che hanno i loro magazzini su quel tratto di strada e che la usano per arrivare alle proprie strutture produttive con bilici e camion pesanti", lo dichiara il candidato al consiglio comunale Ivan Magrì

“Si parla spesso di iniziative elettorali e di facciata per prendere un po’ di voti. E’ questa una accusa che qualunque candidato rischia durante la campagna elettorale, anche l’autore di questo comunicato. Oggi, a poco più di un mese dal voto amministrativo comunale, gli operai di CSP, hanno iniziato i lavori di una nuova rotonda in zona industriale in via Maurizio Busnego.

L’Assessore Perello, contattato per le vie brevi ha giustificato l’iniziativa come necessaria, dopo due/tre sollecitazioni da parte dei vigili urbani per un presunto pericolo di sicurezza stradale. Non discutiamo la motivazione, che è senza dubbio sensata. Ma troviamo inopportuna la totale mancanza di informazione e coinvolgimento preventivo delle aziende che hanno i loro magazzini su quel tratto di strada e che la usano per arrivare alle proprie strutture produttive con bilici e camion pesanti. La realizzazione della rotonda, con il conseguente allargamento del raggio di manovra toglie completamente la possibilità di parcheggio a servizio delle loro strutture. Alcune attività, vendono al dettaglio, come possono fare senza che sia prevista una soluzione alternativa?

Mi auguro che l’Assessore che giustamente con solerzia è intervenuto per mettere in sicurezza l’incrocio, intervenga con altrettanta solerzia, per porre rimedio a questa problematica. Ad esempio realizzando un parcheggio aperto a tutti nella zona pianeggiante accanto alla rotonda. Sono certo che in futuro la nuova Amministrazione comunale, guidata da un uomo come Paolo Poletti, farà della programmazione il metodo principe di lavoro, in questo come in altri settori, e che la cura della nostra città non sarà più affidata ad iniziative estemporanee”. Lo dichiara il candidato al consiglio comunale Ivan Magrì.