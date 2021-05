Nuove adesioni di amministratori in Forza Italia, Tajani: “Complimenti a Battilocchio per l’iniziativa”

“Complimenti all’onorevole Battilocchio per i 50 consiglieri comunali della provincia di Roma che hanno aderito a Forza Italia: una grande squadra che cresce”. Con queste parole il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha salutato dalla sua pagina Facebook ufficiale il successo dell’iniziativa promossa alla Camera da Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale FI. Nuove adesioni di amministratori comunali, dunque, formalizzate con il tesseramento 2020/21, che danno rinnovata spinta al partito azzurro che sta procedendo ad una fase di riorganizzazione dopo varie vicissitudini. Prima dell’estate, in una riunione analoga, verranno presentate ulteriori adesioni di consiglieri ed assessori di diversi Comuni della Provincia che scelgono di proseguire il percorso in Forza Italia. All’incontro hanno partecipato anche il coordinatore Regionale Claudio Fazzone, i consiglieri regionali Capolei e Cavallari, il vice Presidente Città metropolitana, Mario Cacciotti: tutti hanno salutato con favore l’ingresso dei nuovi consiglieri, presenti in sala e da remoto. Tra questi anche i civitavecchiesi Boschini, Iacomelli, Perello e gli assessori Barbieri e Napoli, ma anche i ladispolani Risso e Fioravanti che insieme al delegato Edoardo Petrone rappresentano gli azzurri nell’amministrazione del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. Molti anche i nuovi innesti provenienti dall’area Braccianese e Cassia.