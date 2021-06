Nuovamente fruibile il camminamento della spiaggia “La Toscana”

Questo pomeriggio il Sindaco Pietro Tidei ha inaugurato il passaggio pedonale che conduce alle spiagge libere in località La Toscana. “Nei giorni scorsi, infatti, sono stati eseguiti numerosi interventi per ripristinare il transito verso l’ampio arenile sabbioso. Il sentiero ora di nuovo agevole e fruibile era divenuto impraticabile a causa delle fortissime mareggiate, che si sono susseguite, dallo scorso autunno e avevano acuito il fenomeno dell’erosione marina, rendendo impossibile accedere all’arenile che era divenuto irraggiungibile. Questa situazione stava causando un gravissimo disagio, ma anche un danno economico ai gestori di una delle poche spiagge libere attrezzate della zona. Dopo alcuni sopralluoghi gli uffici comunali avevano deciso di commissionare urgenti lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’ area e per tanto è stata incaricata una ditta specializzata del settore che, con i suoi mezzi, ha operato fino alla completa sistemazione del passaggio, “Questo- ha commentato soddisfatto il sindaco Tidei-per la gioia di tanti bagnanti che usano frequentare questo splendido tratto di litorale che, da molti anni ormai, è divenuto la meta preferita, non solo da parte dei turisti ma anche da moltissimi residenti. Se i lavori non fossero stati eseguiti cosi tempestivamente la stagione balneare, questa estate sarebbe stata compromessa. Per questo motivo anche i gestori delle spiagge libere attrezzate della zona hanno voluto ringraziare il sindaco e l’intera amministrazione comunale per la sensibilità mostrata”, fa sapere l’ente di Santa Marinella.