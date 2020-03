Nuova veste per l’area esterna del cimitero comunale di Santa Marinella

Inaugurate e consacrate oggi le pitture realizzate a mano da un noto artista nell’area esterna del Cimitero Comunale di Santa Marinella.

Cerimonia molto partecipata con rappresentanze delle istituzioni locali (Sindaco, Giunta e consiglio) nonché delle autorità militari (Carabinieri, Guardia Costiera) e religiose.

Non è mancata la presenza delle associazioni del volontariato locale che rappresentano una risorsa di questo territorio.

Le immagini sacre in stile murales che oggi abbelliscono il nostro cimitero sono il frutto di un gesto di cittadinanza attiva e generosità della Famiglia Quartieri che , già nei mesi precedenti, aveva provveduto al ripristino e rifacimento di alcune aree interne.

“La presenza così importante della cittadinanza, delle autorità, è segno inequivocabile di gradimento e sentimento verso questo luogo che ospita i nostri cari. Un luogo da oggi più bello ed accogliente grazie all’intervento della Famiglia Quartieri, nota per gesti filantropici. In un momento come questo, con il comune in dissesto finanziario – prosegue Tidei – sono molte le persone che attraverso lo strumento della cittadinanza attiva hanno dato e donato alla città diverse opere ed interventi per i quali sono davvero grato.

Voglio aggiungere che procederemo a breve con il prossimo stralcio per la realizzazione di nuovi 40 loculi, con il project financing per la costruzione di 3500 loculi e di un cimitero nuovo. Nel frattempo potremo godere di una veste rinnovata e di maggior decoro”.