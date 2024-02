Nuova sfida per la terza giornata di ritorno, c’è Rugby Civitavecchia vs Primavera Rugby

Partecipano 36 squadre, divise in 3 gironi territoriale da 12 formazioni ciascuno. La prima classificata di ciascun girone e la migliore delle seconde classificate ottengono il pass per le semifinali di andata e ritorno del 19 e 26 maggio. Finale per la promozione in Serie A Elite Maschile 2024/25 fissata per il 2 giugno in campo neutro.

Le ultime classificate di ciascun girone invece disputeranno una Pool Retrocessione con gare di sola andata il 19 e 26 maggio e il 2 giugno, l’ultima classificata della Pool retrocederà nella Serie B 2024/25.

Finale promozione: 2 giugno 2024, in campo neutro

Playout: 19 maggio 2024, 26 maggio 2024, 2 giugno 2024

Il nuovo massimo campionato domestico, denominato Serie A, ha preso il via il weekend del 7-8 Ottobre 2023 e terminerà la stagione regolare, il 5 maggio 2024.

Questa mossa è stata pensata per ridurre per il prossimo campionato il numero di squadre su cui concentrare gli sforzi: meno squadre significa attenzione per ciascun club, attrezzandosi per alzare l’asticella.

Ed ora parliamo del campionato attuale. Presentazione della terza giornata di ritorno dei biancorossi: cosa li aspetta?

Il Rugby Civitavecchia, domenica 18 febbraio alle ore 14,30 in campo amico , il Moretti della Marta, si troverà di fronte una formazione, il Primavera Rugby, attualmente fanalino di coda del girone, ma che ha tradizione ed orgoglio da sempre.

Potrà sembrare sulla carta una partita facile da vincere ma nulla è scontato nel Rugby e quindi attenzione alta e massimo sforzo per non incorrere in errori che quest’anno hanno caratterizzato la vita del campionato del CRC.

Se l’avversario dei biancorossi è più forte, più debole o uguale cosa fare?

Nel Rugby quando si scende in campo si potrebbe essere preoccupati se l’avversario è più forte o se, sulla carta, è a pari livello. Ma anche se l’avversario appare più debole non va sottovalutato. In ogni caso, è importante che si resti focalizzati sul proprio Roster. Il vero parametro da tenere sotto controllo è la strategia da attuare e gli errori da evitare che non possono prescindere dal proprio team.

Per essere sicuri di dare il massimo, rimanere ben focalizzati e riuscire a tornare alla vittoria, il Rugby Civitavecchia dovrà alzare l’asticella della sfida.