Nuova sanzione della Polizia Locale per la mancata raccolta delle deiezioni canine in via Umberto I

Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue l’attività di vigilanza della Polizia Locale di Tarquinia per garantire il rispetto delle norme sulla conduzione dei cani e tutelare il decoro urbano. Nei giorni scorsi, gli agenti, nell’ambito dei controlli diretti dal comandante Nicola Fortuna, hanno elevato una nuova sanzione nei confronti di un proprietario di cane per la mancata raccolta delle deiezioni canine, abbandonate in via Umberto I. L’attività degli agenti ha consentito di risalire in tempi brevi all’identità del responsabile, nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni comunali. L’episodio si aggiunge alle altre violazioni già accertate nell’ambito dei controlli sulla corretta conduzione degli animali, che riguardano, tra gli aspetti verificati, la mancata raccolta delle deiezioni, il rispetto dell’obbligo di guinzaglio nei casi previsti e gli obblighi di custodia, identificazione e microchippatura. Le verifiche interessano in particolare il centro storico, le aree pedonali e i parchi cittadini, con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti e garantire una fruizione sicura e rispettosa degli spazi pubblici. I controlli proseguiranno con interventi mirati a contrastare le violazioni e a promuovere comportamenti responsabili da parte dei proprietari di animali, a beneficio del decoro urbano e dell’intera comunità tarquiniese.

Comune di Tarquinia