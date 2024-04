Nuova provincia “Porta d’Italia”, la maggioranza ci riprova venerdì

La seduta è andata in bianco nella giornata di ieri, a causa della mancanza del numero legale in aula Pucci

E’ stato calendarizzato in seconda convocazione per venerdì 19 aprile il consiglio comunale con all’ordine del giorno, tra le altre cose, l’istituzione della nuova provincia “Porta d’Italia”. La seduta è andata in bianco nella giornata di ieri, a causa della mancanza del numero legale in aula Pucci. All’appello del segretario generale, mancavano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli, Emanuela Mari e Vincenzo Palombo, della Lega, Marco Coppari, di Forza Italia Massimo Boschini, del gruppo misto Matteo Iacomelli e della Lista Tedesco Barbara La Rosa.