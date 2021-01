Nuova linea Ro/Ro per il porto di Civitavecchia, Musolino: “Primo segnale di rilancio”

Dopo la Tunisia la Libia. Il porto di Civitavecchia intensifica i rapporti con gli scali marittimi del nord Africa. Venerdì prossimo è infatti previsto il primo approdo della nuova linea Ro/Ro per la Libia. Il collegamento è curato dall’Agenzia Bellettieri che ha come mandante la società maltese Glenhallen. Nella prima fase è in programma un approdo ogni tre settimane e le navi provenienti e dirette in Libia toccheranno i porti di Marsiglia, Genova, Civitavecchia e Salerno. “È un primo segnale di ripartenza – dichiara il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino – con cui si apre il 2021 e che fa ben sperare per quello che per il network dei Porti di Roma e del Lazio dovrà essere l’anno della ripresa, in cui voltare pagina e rilanciare tutto il cluster. Attrarre nuovi traffici è la prima risposta per affrontare le difficili sfide che ci attendono e l’apertura di questo collegamento con il nord Africa rappresenta il primo passo di rilancio per un segmento che nel 2020 ha particolarmente sofferto come il Ro/Ro”.