Nuova giunta giallorosa, D’Antò verso l’assessorato a urbanistica e commercio

Le indiscrezioni degli ultimi giorni lo davano in procinto di diventare nuovo “notaio” del Pincio, ora invece sembra vicinissimo ad entrare in Giunta. Enzo D’Antò, ex candidato sindaco di Movimento 5 stelle e Civitavecchia Popolare potrebbe essere il nuovo assessore a urbanistica e commercio della squadra di governo del neo sindaco Marco Piendibene. Una virata, da presidente del consiglio comunale ad assessore, “figlia” del ricorso di Forza Italia sui riconteggi delle preferenze, con l’azzurro Andrea De Paolis che potrebbe tornare in gioco per un posto in aula Pucci tra i banchi dell’opposizione. Il M5S stelle infatti non aveva chiesto alcun incarico nonostante l’apporto decisivo dopo l’apparentamento al ballottaggio. Intanto potrebbe svolgersi lunedì il primo consiglio comunale della nuova stagione politica con la maggioranza giallorosa.