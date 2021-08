Nuova allerta meteo sul territorio: stavolta per l’ondata di calore in arrivo

La Protezione Civile consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, in special modo per quello che riguarda le persone anziane e le mamme dei bambini in tenera età

Allerta nuova ondata di calore in arrivo per i prossimi giorni. Si consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, in special modo per quello che riguarda le persone anziane e le mamme dei bambini in tenera età. Inoltre si ricorda di dare e lasciare sempre acqua fresca agli animali. Lo rende noto la Protezione Civile di Civitavecchia.