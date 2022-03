Nuoto, Valiserra e D’Amico nella top 10 Mondiale della Fina

Ancora una volta i fortissimi tritoni della Nuotatori Civitavecchiesi entrano di prepotenza nelle classifiche mondiali master nonostante le poche gare disputate. Michela D’AMICO e Maurizio VALISERRA riescono nuovamente a scalare le classifiche dei Top Ten 2021 FINA, ovvero i migliori dieci tempi a livello mondiale, per categoria e gara del settore Master. Nelle gare in vasca corta, Michela D’Amico conquista un dignitoso 10° posto negli 800 sl mentre, nella stessa gara, Maurizio Valiserra conquistava un buon 8° posto. Nelle classifiche della vasca lunga invece, Michela e Maurizio si attestavano entrambi ad un ottimo 5° posto negli 800sl e Maurizio risaliva anche le classifiche dei 1500sl portandosi ad un buon 8° posto.

“Passano gli anni ma questi atleti continuano a sorpenderci” afferma il tecnico Marcello Jacopucci “quotidianamente si sottopongono a pesanti allenamenti effettuati ad orari impossibili. Ma continuano ad essere lì tra i migliori al mondo. Ancora una volta questi atleti portano la nostra Civitavecchia nel firmamento mondiale. E dopo gli splendidi risultati dei Campionati Regionali si continua bracciata su bracciata a perseguire una preparazione quanto più adeguata possibile.” Il Presidente della Nuotatori Civitavecchiesi Federica Feoli, rimarcando con orgoglio gli le ottime prestazioni dei suoi atleti “sono soddisfattissima, ma ormai non più sorpresa, Michela e Maurizio come al solito hanno centrato l’obiettivo portando il nome della nostra Città nelle Top Ten Mondiali. non posso che ringraziarli per la loro perseveranza e dedizione ad uno sport molto selettivo come il nuoto. Per questo volevo ringraziare anche la Cosersport che con stima reciproca e profonda amicizia continua a sostenere ed aiutare i nostri atleti”.