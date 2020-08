Nuoto, Mencarini festeggia l’oro al Settecolli

Grande prestazione e grande soddisfazione per Luca Mencarini al Settecolli, in corso di svolgimento allo Stadio del Nuoto di Roma. Il tritone della Coser-Aniene ha ottenuto l’oro ex aequo con Matteo Restivo nei 200 dorso. Entrambi infatti hanno chiuso con lo stesso tempo: 1’57″98. Per Mencarini una prestazione in crescendo con una prima parte di gara non eccelsa e una rimonta esaltante che come detto lo ha portato a festeggiare l’oro. Una prestazione che lascia ben sperare anche per quello che sarà il suo percorso da qui in avanti, con la speranza di poter centrare il tempo giusto per le prossime Olimpiadi di Tokyo.